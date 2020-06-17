В Самаре продавщицу мебели обязали вернуть обманутым покупателям более миллиона рублей

17 Июнь 2020 2020-06-17T21:13:34+03:00

Жертвами стали полсотни человек, которые покупали диваны и шкафе в ТЦ "Мега Мебель-2" на ул.Партизанской

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2 года условно дали Наталье Чегановой, которую уже несколько лет поминают недобрым словом ее покупатели. Полсотни человек, которые купили диваны да шкафы в ТЦ "Мега Мебель-2" на ул.Партизанской остались и без покупок, и без денег. У всех в договорах в качестве продавца было обозначено ИП Герасенко Татьяна Антоновна.

Вот только следствие, а следом и суд, пришли к выводу, что хозяйка ИП никого не обманывала, более того - она сама жертва, потому что доверила бразды правления Наталье Чегановой, а та и людей обманула, и существенный удар по репутации торговой точки нанесла.

Наталье Чегановой предъявили обвинение в мошенничестве и в октябре прошлого года отдали под суд. На тот момент общая сумма ущерба составила 1,2 млн рублей.

Как рассказал корреспонденту "КП-Самара" старший помощник прокурора Железнодорожного района Самары Иван Овчинников, подсудимая вину не признала и утверждала, что ее подставили. Однако доказательств этому не нашлось.

Женщину в итоге признали виновной и приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, по решению суда она обязана возместить ущерб всем потерпевшим в течение одного года после того, как приговор официально вступит в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU