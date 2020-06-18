В Самарской области коронавирус убил молодого мужчину

18 Июнь 2020 2020-06-18T00:09:04+03:00

Молодому человеку было лишь 29 лет и о дополнительных болезнях у него неизвестно

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В Самаре коронавирус унес жизнь еще одного человека. В этот раз погиб от заболеваний, вызванных инфекцией, молодой мужчина. Ему было всего 29 лет. В оперативном штабе по Самарской области не сообщают ни о каких дополнительных заболеваниях у жителя региона. Он попал в больницу, тесты показали наличие коронавируса и заболевание у него протекало очень тяжело.

Всего на данный момент скончались 51 человек. Подавляющее большинство - люди пожилые, с дополнительными заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем. Правда, накануне, 16 мая, стало также известно о смерти 45-летнего мужчины, который также болел в тяжелой форме.

Интересно, но мужчины в Самарской области чаще умирают от коронавируса, чем представители слабого пола. К тому же по процентному соотношению их немного больше в структуре заболевших.

Первой жертвой коронавируса без дополнительных побочных заболеваний стала 43-летняя женщина, она умерла 3 июня. Самая молодая жертва коронавируса на данный момент как раз 29-летний мужчина, до этого было известно о смерти 34-летнего молодого человека.

Напомним, что на утро 18 июня известно о более чем 4 тыс. человек, у которых выявили коронавирус за все время. Выздоровели уже больше половины из них. Сейчас врачи надеются, что процесс пойдет быстрее, ведь в регион привезли лекарство от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU