Коронавирус в Самаре, последние новости на 18 июня 2020 года: больных все меньше, разрешений больше

17 Июнь 2020 2020-06-17T23:55:57+03:00

Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 18 июня 2020 года, только самые интересные факты

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Новая страшная смерть, еще больше выздоровевших, строгий масочный режим и новые послабления - эти и другие последние новости про коронавирус в Самаре на 18 июня 2020 года прямо сейчас в нашем дайджесте.

Число заболевших в регионе за все время превысило 4000 человек. При этом больше половины пациентов поправились и выписались из больниц либо с домашнего лечения. В Самаре с начала пандемии заразились 1721 человек. Но в последние сутки количество тех, у кого только что нашли положительный результат теста на коронавирус, уменьшилось. Если пару дней назад сообщали о 60-80 новых больных, то теперь эта цифра в разы ниже - всего лишь 22 человека. На интерактивной карте можно посмотреть распространение коронавируса в регионе.

Правда, к сожалению, скончался еще один пациент. 29-летний мужчина переносил коронавирус очень тяжело и его организм не справился с перегрузкой. О дополнительных заболеваниях у пациента оперативный штаб не сообщает. При этом показатель смертности в регионе почти в три раза ниже, чем в среднем по стране.

17 июня стало известно, что в Самару привезли новый препарат для лечения коронавируса. ДО этого его получили лишь несколько регионов, теперь власти смогли добиться поставок и в нашу область. Глава информационного центра при оперативном штабе Николай Ренц рассказал, как работает это лекарство и как оно помогает победить болезнь. Кстати, получать его пациенты должны по ОМС.

В Самаре продолжает до 23 июня действовать режим самоизоляции, но многое разрешено. С понедельника откроются все торговые центры. Уже сейчас можно заниматься спортом, гулять, купаться. Власти просят быть осторожными, носить маски и держать дистанцию.

Самарский минздрав поделился информацией о том, в какие больницы по маршрутизации доставляют экстренных больных, у которых нет коронавируса. Все уточнить можно здесь.

Самарские медики продолжают болеть коронавирусом так же, как и все. Главврач больницыимени Середавина рассказал, сколько врачей заболели здесь.

В Самару удалось вернуть туристов, которые застряли в Канаде и Индии. Они рассказали, почему не могли улететь, и кто им помог.

А самарский губернатор решил подать пример и стал донором. Он сдал кровь на станции переливания и рассказал, насколько это безопасно. Кстати, со следующей недели на станции доноры смогут сдать тест на антитела.

19 июня пройдет футбольный матч между "Крыльями Советов" и "Ахматом". Известно, что футболисты из Самары выйдут на игру в футболках с надписью "Спасибо врачам". Мы подготовили инструкцию, как пойти на футбол и не получить проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU