Стала известна причина взрыва в Крутых Ключах в Самаре

21 Июнь 2020 2020-06-21T15:31:17+03:00

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Сегодня, 21 июня, в Самаре произошло ЧП в Крутых Ключах. Ранним утром там произошел взрыв. Представители администрации города рассказали, что взорвался бытовой газ. Сейчас на территории поселка Южный развернут пункт временного размещения жителей пострадавших квартир.

– Однако все жильцы отказались от размещения в нем. Сейчас специалисты проводят обследование состояния здания, угрозы его обрушения нет. Далее будут приниматься необходимые решения для восстановления дома, – говорится в сообщении властей.

Отметим, ранее появилось видео с места происшествия, а также стало известно, что прокуратура и следственный комитет проведут соответствующие проверки по факту случившегося. В результате происшествия пострадали две женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU