2020-06-21T15:31:17+03:00
Общество

Стала известна причина взрыва в Крутых Ключах в Самаре

Ее назвали представители администрации города
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Проводятся различные проверки по факту случившегосяПроводятся различные проверки по факту случившегосяФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

Сегодня, 21 июня, в Самаре произошло ЧП в Крутых Ключах. Ранним утром там произошел взрыв. Представители администрации города рассказали, что взорвался бытовой газ. Сейчас на территории поселка Южный развернут пункт временного размещения жителей пострадавших квартир.

– Однако все жильцы отказались от размещения в нем. Сейчас специалисты проводят обследование состояния здания, угрозы его обрушения нет. Далее будут приниматься необходимые решения для восстановления дома, – говорится в сообщении властей.

Отметим, ранее появилось видео с места происшествия, а также стало известно, что прокуратура и следственный комитет проведут соответствующие проверки по факту случившегося. В результате происшествия пострадали две женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области 22-летний парень угнал «десятку» друга, потому что захотел покататься
Стала известна причина взрыва в Крутых Ключах в Самаре
В Самаре иномарка на пешеходном переходе сбила 84-летнюю пенсионерку
Стало известно, как и где заболели коронавирусом 75 новых человек в Самарской области
Прокуратура организовала проверку по факту взрыва в Крутых Ключах в Самаре
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 21 июня 2020 года: подтвердились 75 случаев
В Самарской области мужчина с ножом напал на свою жену
Появилось видео с места взрыва в Крутых Ключах в Самаре
В Самарской области в пожаре погибли два человека
Взрыв газа в Красноглинском районе отправил в больницу двух человек
В Самаре заработают торговые центры
Выходные в Самаре закончатся грозой, дождями и прохладой
Когда в Самаре не будут продавать алкоголь
В Сызрани началась "мусорная война" из-за евростандартов