2020-06-23T10:27:52+03:00
Общество

Новые ограничения в Самаре снимут уже 23 июня

В регионе могут заработать рестораны, а жителей ждут очередные послабления. Может, уже разрешат на пляж?
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Жители региона ждут новых изменений в режиме самоизоляцииЖители региона ждут новых изменений в режиме самоизоляцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области могут смягчить режим самоизоляции еще больше или вовсе отменить режим повышенной готовности. Решение об этом губернатор Дмитрий Азаров примет уже 23 июня - именно до этого числа действуют предписанные постановлением от 16 июня запреты.

Конечно, режим самоизоляции в регионе и так достаточно лояльный. Жители могут гулять, ходить в парки и на набережную. Никто не выгоняет их и с пляжей - хотя те официально еще закрыты. С 22 июня заработали торговые центры - со всеми предосторожностями. Не хватает только кафе и ресторанов, пусть даже с летними верандами. в последнем постановлении они оставались закрыты до 25 июня. Что будет дальше - Азаров должен сказать как раз сегодня.

Не меньше этого ждут открытия спортзалов и фитнес-центров спортсмены-любители и те, кто соскучился по нормальным тренировкам на оборудовании.

Также пока официально закрыты все детские и развлекательные центры, детские площадки. Пора бы открываться и кинотеатрам - в торговых центрах без них как-то скучно.

Условия для смягчения режима самоизоляции еще больше - благоприятные. Сейчас коронавирус отступает. Заболевших становится меньше, госпитализаций тоже. Четвертый день в Самаре никто не умирает от новой инфекции. Накануне из госпиталя выписалась 95-летняя ветеран, которой удалось победить инфекцию.

На карте выхода из самоизоляции Самарская область все еще на первом этапе. При этом на второй этап перешли уже Омская, Тюменская, Кировская и Рязанская области, Карельская и Мурманская. У нас к этому тоже есть все основания - вчера стало известно, что в регионе свободны уже больше 60% коек, а ведь это один из основных критериев для снятия ограничений. При этом в той же Рязанской области заболевших почти на 500 человек больше, чем в Самарской. По числу зараженных за все время наш регион замыкает тридцатку первых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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