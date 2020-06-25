2020-06-25T12:05:57+03:00
Общество

Прокуратура просит отправить экс-главу ГЖИ в колонию на 6 лет

При этом Андрей Абриталин полностью признал вину по 48 эпизодам мошенничества
Александра БУДАЕВА
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В обстоятельствах этого уголовного дела сейчас разбирается Октябрьский районный судВ обстоятельствах этого уголовного дела сейчас разбирается Октябрьский районный судФото: Александра БУДАЕВА
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В Самаре прошли судебные прения по делу экс-главы областного ГЖИ Андрея Абриталина. Напомним, его обвиняют в крупном мошенничестве, в результате которого региональный бюджет потерял 7 млн рублей. Впрочем, ущерб бывший чиновник возместил, вину признал и просил рассмотреть его дело в особом порядке, что гарантировало бы ему не более двух третей от максимального размера наказания.

Но вполне возможно, что послаблений не будет: в судебных прениях гособвинение запросило ему значительный срок реального лишения свободы.

- Мы просили назначить ему 6 лет колонии общего режима, - сообщила корреспонденту "КП-Самара" старший помощник прокурора Октябрьского района Самары Марина Денисова.

Следующее заседание по этому делу назначено на 13 июля, вероятно, в этот же день будет оглашен приговор и станет ясно, как Андрея Абриталина накажут за то, что со своим заместителем Сергеем Мельниковым он отдыхал в Испании, Китае и Израиле в то время, как должен был находиться в служебных командировках в Москве.

К слову, Сергей Мельников вину не признал - уголовное дело в отношении него и еще одного сотрудника ГЖИ Владислава Потапова рассматривается отдельно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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