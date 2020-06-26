В Самарской области резко сократилось число жителей под наблюдением врачей по коронавирусу

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:05:09+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, какое количество тестов на инфекцию было сделано в регионе, а также о людях, которые остаются под наблюдением врачей по COVID-19.

– За сутки было сделано 4096 анализов. Всего за время пандемии проведено 275 976 исследований на коронавирус. Под наблюдением врачей остаются 496 человек, в то время как сутки назад это число составляло 573, – говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Самарской области выявлено 4617 заболевших инфекцией, за последние сутки выявили еще 60 человек с COVID-19. В лидерах по числу новых пациентов - Самара и Тольятти. 2478 из общего числа заболевших выздоровели и были выписаны (за последний день 49 пациентов), еще 53 – скончались. В минувший вторник были сняты ограничения по самоизоляции, однако социальное дистанцирование и масочный режим сохранились в губернии.

ИСТОЧНИК KP.RU