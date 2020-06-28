Машина восстановлению не подлежит: под Сызранью "Лада Гранта" вылетела в кювет и перевернулась
Очередная страшная авария произошла в Сызранском районе вчера, 27 июня в 5.30 утра. Пострадали в ней водитель и пассажир автомобиля "Лада Гранта". Машина вся изуродована, разбита вдребезги, люди, которые находились внутри, выжили лишь чудом.
ЧП произошло на подъезде к селу Трубетчино Сызранского района.
- По предварительным данным, водитель автомобиля не выбрал безопасную скорость движения, поэтому не справился с рулевым управлением, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в облМВД. - В результате машина съехала в правый по ходу движения кювет и перевернулась.
С места ДТП в больницу доставили парня и девушку, ему 29 лет, ей - 28. За рулем "Лады Гранты" был молодой человек. О состоянии пострадавших пока ничего не известно, врачи делают все возможное, чтобы помочь им.
В полиции начали проверку по факту произошедшего: специалистам предстоит оценить дорожные условия, а также предположить, только ли неосторожность водителя привела к столь тяжелым последствиям.
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ИСТОЧНИК KP.RU