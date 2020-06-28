Фронтмен АукцЫона Олег Гаркуша о "Роке на Волге": "Забавный формат. А куда деваться"

28 Июнь 2020 2020-06-28T19:38:21+03:00

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В Самаре начинается уникальный онлайн концерт "Рок на Волге". Две группы "Сплин" и "Би-2" выступят на сцене, которая находится прямо на барже на Волге. Ведущим концерта стал фронтмен "АукцЫона" Олег Гаркуша. Перед мероприятием он поделился с журналистами впечатлением от Самары и самой идее мероприятия.

- Красивый город, я уже не в первый раз здесь. Еще в восьмидесятых мы тут были, и в Тольятти. Волга шикарная. Просто широка страна моя родная. Формат фестиваля? Это, конечно, очень забавно. Но куда деваться, если мы все сегодня перешли в онлайн. Уверен, всем понравится, - рассказал Олег Гаркуша.

Напомним, что онлайн концерт проходит в Самаре 28 июня прямо на Волге в 200 метрах от берега. Начало в 20.00, увидеть его можно на вскх платформах МТС, а также на сайте Рока на Волге и в социальной сети "ВКонтаке" и в "Одноклассниках".

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ИСТОЧНИК KP.RU