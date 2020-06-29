Новый главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев провел первую тренировку в клубе
Сегодня утром, 29 июня, новый главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев прибыл в расположение команды. Напомним, вчера стало известно, что с ним подписан двухлетний контракт, а соглашение с Миодрагом Божовичем и его штабом было прервано по обоюдному согласию сторон.
– 47-летний Талалаев провел теоретическое занятие, а затем и первую тренировку КС в качестве наставника нашей команды. Вечером коллектив отправляется в Москву на игру против «Локомотива», – сообщает пресс-служба «Крыльев».
Поединок против железнодорожников состоится 30 июня и начнется в 19:00 по самарскому времени. Ранее назначение специалиста в Самаре прокомментировали Василий Уткин, а также Дмитрий Губерниев.
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Рассказываем, кто такой новый главный тренер самарской команды (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU