Новый главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев провел первую тренировку в клубе

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:34:37+03:00

Вечером команда вылетает в Москву на матч с «Локомотивом» Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Сегодня утром, 29 июня, новый главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев прибыл в расположение команды. Напомним, вчера стало известно, что с ним подписан двухлетний контракт, а соглашение с Миодрагом Божовичем и его штабом было прервано по обоюдному согласию сторон.

– 47-летний Талалаев провел теоретическое занятие, а затем и первую тренировку КС в качестве наставника нашей команды. Вечером коллектив отправляется в Москву на игру против «Локомотива», – сообщает пресс-служба «Крыльев».

Поединок против железнодорожников состоится 30 июня и начнется в 19:00 по самарскому времени. Ранее назначение специалиста в Самаре прокомментировали Василий Уткин, а также Дмитрий Губерниев.

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Рассказываем, кто такой новый главный тренер самарской команды (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU