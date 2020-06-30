От коронавируса в Самарской области выздоровели еще 79 человек

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:01:03+03:00

На амбулаторном и стационарном лечении в области находится 2067 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, что за минувшие сутки в регионе выросло число выписанных жителей региона.

– Всего лечение завершили 79 человек. 37 из них были отпущены из стационаров Самары и Тольятти. 42 жителя региона из Самары, Тольятти, Клявлино и Чапаевска закончили амбулаторное лечение, – говорится в сообщении.

Всего от коронавируса вылечили 2714 человек из 4837 заболевших. 56 жителей области спасти не удалось – они скончались. На амбулаторном и стационарном лечении остаются 2067 граждан. Также в области продолжает действовать масочный режим, а также социальное дистанцирование.

ИСТОЧНИК KP.RU