То канализация течет по улицам, то сараи полыхают: в ЖК "Солнечный" под Тольятти почти постоянно дежурит спецтехника

30 Июнь 2020 2020-06-30T19:47:23+03:00

27 июня в 4 утра полыхнуло так, что жители соседних домов проснулись в ужасе

Дома были сданы с нарушениями, у местных жителей теперь каждый день что-то происходит

Изменить размер текста: A A

ЖК "Солнечный" под Тольятти был сдан в эксплуатацию всего 5 лет назад, но сегодня по стенам домов пошли трещины, подвалы "просели", а в полях рядом с жилыми домами то и дело образуются зловонные озера - с канализацией тут просто беда.

Спасти жителей от сточных вод власти пытались в июне: заранее предупредили жителей о возможных перебоях с водой из-за того, что с 15 по 22 июня планируется ремонт канализационных насосных станций и замена насоса непосредственно в ЖК "Солнечный".

Жители затаили дыхание. А оказалось, что надо было зажимать носы. Уже 21 июня в Twitter главы Ставропольского района Владимира Медведева посыпались жалобы на нестерпимую вонь. Вскоре власти были вынуждены признать, что специалисты МП "СтавропольРесурсСервис", которые выполняли ремонт канализации, потерпели фиаско:

- Ни одна специализированная организация не может размыть приемные колодцы и ёмкость на КНС, так как за все эти годы они ни разу не размывались, - сообщил Владимир Медведев. - В колодцах находится опасный для жизни газ, чистка вручную невозможна. В связи с чем сроки сдвигаются.

Глава Ставропольского района Владимир Медведев признал: все оказалось сложнее, чем кто-либо мог предполагатьФото: Twitter.com

Жители только руками развели: а почему заранее колодцы не обследовали и какими-нибудь едкими реагентами не запаслись?

Впрочем, переживать из-за сточных вод им пришлось недолго. Уже 27 июня беспокоиться пришлось о другом: около 4 утра загорелись хозяйственные постройки, который остались в ЖК "Солненый" от застройщика. Загорелись или их подожгли - история пока умалчивает, но когда подул ветер, огонь перекинулся с построек на траву и стал быстро распространяться.

- Хорошо, что не в нашу сторону дуло, а то сгорели бы всем поселком, - констатируют местные жители. - 8 пожарных машин возле еще долго вокруг ездили, а потом еще три дня машина там "дежурила", не знаем, почему.

Сейчас сгоревшие постройки начали вывозить, что будет на их месте, и какие еще сюрпризы ожидают жителей ЖК "Солнечный" остается только гадать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Зловонные реки, непрочные берега: жители целого поселка под Тольятти медленно уходят под землю в домах-новостройках

Вместо подвала – земляная яма, полная воды, в квартирах - плесень, по стенам – трещины. ЖК «Солнечный» был сдан всего 5 лет назад, но уже медленно рассыпается (подробности)

Куда уходят деньги? Полиция возбудила уголовное дело из-за нарушений в ЖК «Солнечный» под Тольятти

35 млн рублей, которые местная управляющая компания собрала с жильцов, по каким-то причинам не дошли до энергетиков, силовики подозревают, что дело тут в мошенничестве (подробности)

«Канализация разлилась морем»: как под Тольятти спасают целый поселок

Жителям ЖК «Солнечный» говорят, что проблема решена, но дома продолжают разваливаться на глазах (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU