Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 77 человек из Самарской области

3 Июль 2020 2020-07-03T13:08:25+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о новых заболевших инфекцией в регионе. За сутки было выявлено еще 77 случаев, а общее число пациентов составляет 5050 человек. 2972 из них выздоровели, 58 – скончались. Последними жертвами COVID-19 стали пожилая женщина и 47-летний мужчина. У них были сопутствующие заболевания.

– 52 человека в Самаре, 12 – в Тольятти. Четверо зафиксировано в Сызрани, трое – в Кинеле, по одному – в Новокуйбышевске, Волжском, Исаклинском, Кинель-Черкасском, Похвистневском и Сергиевском районах, – говорится в сообщении.

12 человек ранее контактировали с уже заболевшими. 11 таких пациентов в Самаре, еще один – в Сызрани. У 33 граждан выявлен COVID-19 при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». 32 человека не имели никаких клинических проявления заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU