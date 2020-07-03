2020-07-03T13:08:25+03:00
Общество

Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 77 человек из Самарской области

Число зараженных COVID-19 в регионе превысило 5 тысяч человек
Владислав КИРСАНОВ
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Большинство заболевших снова в СамареБольшинство заболевших снова в СамареФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о новых заболевших инфекцией в регионе. За сутки было выявлено еще 77 случаев, а общее число пациентов составляет 5050 человек. 2972 из них выздоровели, 58 – скончались. Последними жертвами COVID-19 стали пожилая женщина и 47-летний мужчина. У них были сопутствующие заболевания.

– 52 человека в Самаре, 12 – в Тольятти. Четверо зафиксировано в Сызрани, трое – в Кинеле, по одному – в Новокуйбышевске, Волжском, Исаклинском, Кинель-Черкасском, Похвистневском и Сергиевском районах, – говорится в сообщении.

12 человек ранее контактировали с уже заболевшими. 11 таких пациентов в Самаре, еще один – в Сызрани. У 33 граждан выявлен COVID-19 при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». 32 человека не имели никаких клинических проявления заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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