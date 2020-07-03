2020-07-03T13:16:22+03:00
Общество

Медики раскрыли причины смерти двух пациентов с коронавирусом

Общее число погибших достигло 58 человек
Владислав КИРСАНОВ
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На этот раз спасти не удалось мужчину и пожилую женщинуНа этот раз спасти не удалось мужчину и пожилую женщинуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о жертвах инфекции, которые скончались за минувшие сутки. Общее число умерших составляет 58 человек.

– Спасти не удалось 83-летнюю женщину, страдавшую онкологическим заболеванием и болезнями сердечно-сосудистой системы, а также 47-летнего мужчину. У него были проблемы с эндокринной и сердечно-сосудистой системами, – говорится в сообщении.

Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 5050 человек, за последние сутки выявили еще 77 зараженных. По количеству новых пациентов с COVID-19 снова лидирует Самара. Отметим, что 2972 человека из общего числа заболевших в регионе выздоровели и были выписаны. На амбулаторном и стационарном лечении находятся 2020 человек. В Самарской области продолжают действовать масочный режим и социальное дистанцирование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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