В суде Самары начинается рассмотрение дела экс-следователя ГСУ Веры Рабинович
Во вторник, 15 октября, в Октябрьском районном суде Самары стартует рассмотрение дела в отношении Веры Рабинович, которая ранее занимала должность начальника контрольно-методического отдела по преступлениям в сфере экономики ГСУ ГУ МВД по Самарской области, а также предпринимателя Виталия Прокофьева и безработной Жанны Назаровой.
Рабинович обвиняют в получении взятки, Назарову - в посредничестве во взяточничестве, а Прокофьева - в покушении на посредничество во взяточничестве. Как сообщается на сайте суда, сегодня состоится предварительное слушание.
Напомним, что Веру Рабинович задержали в декабре 2018 года при получении части от общей суммы взятки в 15 млн рублей. За эти деньги она должна была помочь знакомому предпринимателю, который хотел привлечь своего должника к уголовной ответственности. Сначала ей вменяли мошенничество, но потом дело переквалифицировали по статье "Получение взятки". Отметим, что свою вину в данном преступлении Вера Рабинович не признает.
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ИСТОЧНИК KP.RU