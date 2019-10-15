В суде Самары начинается рассмотрение дела экс-следователя ГСУ Веры Рабинович

СЕГОДНЯ 11:53 2019-10-15T11:53:08+03:00

Вера Рабинович свою вину не признает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывшую сотрудницу полиции обвиняют в получении взятки через посредников

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 15 октября, в Октябрьском районном суде Самары стартует рассмотрение дела в отношении Веры Рабинович, которая ранее занимала должность начальника контрольно-методического отдела по преступлениям в сфере экономики ГСУ ГУ МВД по Самарской области, а также предпринимателя Виталия Прокофьева и безработной Жанны Назаровой.

Рабинович обвиняют в получении взятки, Назарову - в посредничестве во взяточничестве, а Прокофьева - в покушении на посредничество во взяточничестве. Как сообщается на сайте суда, сегодня состоится предварительное слушание.

Напомним, что Веру Рабинович задержали в декабре 2018 года при получении части от общей суммы взятки в 15 млн рублей. За эти деньги она должна была помочь знакомому предпринимателю, который хотел привлечь своего должника к уголовной ответственности. Сначала ей вменяли мошенничество, но потом дело переквалифицировали по статье "Получение взятки". Отметим, что свою вину в данном преступлении Вера Рабинович не признает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Расследованием дела полковника Веры Рабинович, попавшейся на взятке в Самаре, занимаются в Нижнем Новгороде

Дело забрали в центральный аппарат Следственного комитета еще сразу после ареста подозреваемой (подробности)

В Самаре суд отправил под арест следователя Веру Рабинович, подозреваемую в покушении на мошенничество

Ближайшие два месяца начальник отдела ГСУ проведет под стражей (подробности)

Боролась с коррупцией и попалась на взятке: в Самаре силовики ФСБ задержали женщину-следователя из ГСУ

Вера Рабинович больше 10 лет работала в полиции и характеризовалась исключительно хорошо (подробности)

Цепочка посредников: появились подробности задержания в Самаре начальника отдела ГСУ из-за взятки

Деньги до Веры Рабинович должны были дойти через двух посредников (подробности)

Светская львица, подруга бандитов или успешный офицер? Кто такая полковник Рабинович, попавшаяся на многомиллионной взятке в Самаре

Журналисты «Комсомолки» разбирались в судьбе начальницы отдела из ГСУ, которая оказалась в центре коррупционного скандала [Видео] (подробности)

Обманула и посредников, и взяткодателя: в Самаре на начальника отдела ГСУ Веру Рабинович завели уголовное дело

Полковника МВД подозревают в покушении на крупное мошенничество (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU