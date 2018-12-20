«Я его никогда не знала, но он постоянно предлагал мне взятку»: в Самаре полковника Рабинович арестовали за мошенничество

Полковник юстиции Вера Рабинович — начальник контрольно-методического отдела по преступлениями в сфере экономики ГСУ ГУ МВД Самарской области — Новый год встретит за решеткой. В Самарском районном суде высокопоставленного полицейского следователя отправили за решетку до 18 февраля. Сама женщина, равно как и ее защитники, с такой позицией не согласны и намерены обжаловать ее.

— Мне вменяют мошенничество в отношении человека, которого я никогда не знала и не могла знать, близкого к преступному сообществу, — заявила журналистам Рабинович. — Я не расследовала уголовных дел в отношении него, но он неоднократно пробовал дать мне взятку. Я знала об этом. Я изначально сотрудничаю с органами предварительного следствия, не отрицаю, что взяла деньги.

Вера все заседание пробыла в верхней одежде, прячась от объективов прессыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вера также отметила, что тяжесть преступления еще не ясна до конца, а в ходе расследований были допущены нарушения.

— Я могла бы воспользоваться этим, указать на эти ошибки, но я сотрудничаю со следствием. Прошу обратить внимание на мои достижения, учесть, что у меня маленькая дочь и мне надо ее воспитывать, я не видела ее с понедельника. И прошу избрать мне любую меру пресечения — только не лишение свободы. Я не собираюсь никуда скрываться, моя должность мне этого не позволяет, — отметила Вера.

Рабинович пряталась от прессы за капюшоном куртки и отказалась отвечать на вопрос - правда ли ее называют «Вера-банкомат». Ее пришли поддержать родственники, в частности сестра и муж Андрей, который сейчас занимается дочкой в одиночку. Близкие задержанной считают, что ее подставили, а давление в СМИ на нее оказывается благодаря определенным структурам:

— Ажиотаж создан специально, заинтересованной стороной. Конец года, как никак.

В то же время следователь и прокуратура указали на то, что Вера, ввиду своего высокого положения на службе — у нее руководящая должность — может воспользоваться связями и как-то повлиять на разбирательства. Более того, ее боятся. Так, потерпевший — Зелимхан Темирханов — даже не пришел на заседание. Он прислал в суд письмо, в котором заявил, что боится за свою безопасность.

Судья принял решение отправить Веру Рабинович в СИЗО до 18 февраля.

Адвокат подозреваемой заявил, что решение суда будет обжалованоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Конечно, мы будем обжаловать. Досадно, что приняли решение о заключении под стражу. Ее позиция была обозначена. Ей вменяют мошенничество, а не взятку, потому что она в своей должности не могла сделать то, о чем ее просили. Это обман, а не взятка. Факт получения денег моя подзащитная не отрицает. Сейчас все обстоятельства дела подлежат проверке. Обвинения не предъявлены, — прокомментировал ситуацию адвокат Рабинович — Александр Макаров.

Из материалов проверки следует, что летом 2018 года к потерпевшему по уголовному делу Зелимхану Темирханову обратился Прокофьев и предложил передать начальнику отдела ГСУ ГУ МВД России по региону 20 миллионов рублей за направление уголовного дела в суд, по которому Темирханов и обладал статусом потерпевшего.

Деньги Рабинович передала Жанна НазароваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Посредникам в преступлении, которые, как сообщили следователи, хорошо знакомы с Рабинович, избрали наказания помягче. Тольяттинский бизнесмен Виталий Прокофьев, получивший в кафе аэропорта Курумоч 10 миллионов рублей от потерпевшего, отпущен домой. Ему назначены различные ограничения. Жанна Назарова, передавшая Рабинович 2 с половиной миллиона рублей, отправлена под домашний арест. Они также сотрудничают с правоохранителями и против подобных решений не возражали.

Прокофьев прятал лицо от камерФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Напомним, всех троих задержали ночью 18 декабря. По версии следствия, Темирханова ввели в заблуждение по поводу возможности начальника отдела ГСУ направить уголовное дело с его участием как потерпевшего в суд. Он, действуя в рамках оперативного эксперимента, передал Прокофьеву в Курумоче первую часть взятки — 10 млн рублей — в виде денег и муляжа. После этого посредник поехал домой к Назаровой и дал ей 2 с половиной миллиона рублей. После средства ушли к Рабинович. Сейчас расследование продолжается.

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