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Происшествия

В Самарской области пьяный водитель устроил гонки, убегая от полиции

Водитель "Нивы" улепетывал по бездорожью, окутанный клубами пыли
Александра БудаеваАлександра БудаеваАлександраБудаева
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Сотрудники полиции устроили погоню за красной "Нивой"

Сотрудники полиции устроили погоню за красной "Нивой"

Фото: принтскрин видео.

В Кинель-Черкасском районе сотрудникам полиции пришлось гоняться за нарушителем по полям и бездорожью. Все оказалось не зря: за рулем оказался пьяный водитель, который к тому же в январе этого года уже попадался на том же самом нарушении. Захватывающее видео выложили в соцсети сами полицейские.

- Погоня была в июне, - поясняют в областном МВД. - Сотрудники ГИБДД за нарушение ПДД дали сигнал остановиться красной "Ниве", но водитель попытался скрыться. Игнорируя требования об остановке, он не снижал скорость.

С дороги "Нива" выехала на бездорожье и какое-то время "пылила" по кочкам и ухабам, потом на приличной скорости въехала в высокую траву. Там водитель остановился, выскочил из машины и бросился в заросли.

Но не тут-то было. Нарушителя поймали и идентифицировали.

- Водитель 1992 года рождения 10 января уже был признан виновным в отказе от медосвидетельствования, - сообщают в полиции. - За это его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили на полтора года права управления транспортным средством.

История повторилась: парень вновь был пьян и снова не захотел никаких проверок. Его машину отправили на спецстоянку, а сам водитель в этот раз будет отвечать уже за уголовное преступление. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". В этот раз он может поплатиться не только водительскими правами, но и свободой - кроме прочего, закон предусматривает 2 года колонии.

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