Коронавирус, самоизоляция? Не слышали! В Самаре после начала выходной недели активизировались пьяные водители

Многочисленные просьбы остаться дома — от артистов, спортсменов, первых лиц страны — доходят не до всех. Так, некоторые самарские автолюбители проигнорировали коронавирус и режим самоизоляции и пошли во все тяжкие. 28 марта — в первый день начавшейся выходной недели — на улицах города поймали сразу нескольких пьяных водителей.

— 28-го за вечер у нас попались сразу 4 человека. Информация поступает периодически, отрабатываем. Заметно, что рост есть, заявки поступали и вчера вечером, — поделился с корреспондентом «КП-Самара» руководитель движения «Ночной Патруль» Виталий Смардаков.

Один из выездов в субботу активисты отработали в Куйбышевском районе на Сухой Самарке. Жалоба на неадекватного шофера поступила от пользователя социальной сети «ВКонтакте».

Водитель, которого поймали на "Сухой Самарке", сразу вызвал подозрения у гражданФото: соцсети

— Пьяная компания каталась между местными «разливайками». Нарядом ДПС нарушитель, имеющий явные признаки алкогольного опьянения, был задержан и оформлен за отказ от прохождения освидетельствования, — делятся в добровольческой организации.

Еще один нетрезвый мужчина был задержан на улице Гагарина:

На Гагарина получили повреждения сразу несколько машинФото: соцсети

— Очевидцы происшествия передали активистам информацию, что пьяный водитель устроил там ДТП. В результате случившегося есть пострадавшие, их каретой скорой помощи доставили в больницу. Водителя задержали полицейские.

Ближе к ночи с 28 на 29 марта в группу «Ночного Патруля» в «ВК» написали про двух парней на «Ладе Приоре», которые дрифтуют на площади в поселке Мехзавод. По словам свидетеля, оба умельца находились подшофе.

— Ориентировку принял и незамедлительно выехал на место экипаж, дежуривший на посту ДПС в Мехзаводе. По прибытии стало понятно, что ЧП избежать не удалось. Водитель «Лады» совершил столкновение с автомобилем такси, — объясняют в «НП».

На Мехзаводе из-за пьяного лихача не повезло таксистуФото: соцсети

К счастью, в аварии обошлось без пострадавших. Виновника доставили на пост, где он отказался проходить медицинское освидетельствование. Там же правоохранители выяснили, что у него нет полиса ОСАГО. Теперь собственник автомобиля такси будет добиваться компенсации ущерба через суд.

Крайнее задержание пьяного водителя по наводке «Ночного Патруля» произошло в районе Оврага Подпольщиков. На лихача пожаловались жители близлежащего микрорайона. Самарец, находившийся за рулем, не стал проходить медицинское освидетельствование. Кроме того, у него отсутствовали права на управление авто. Нарушителя увезли в отдел полиции.

Задержанный на Ново-Садовой мужчина отказался от медицинского освидетельствованияФото: соцсети

— Друзья, мы еще раз хотим обратиться к вам и попросить остаться дома! Сейчас очень важно следовать рекомендациям специалистов и минимизировать социальные контакты. Здоровье нас и наших близких зависит сейчас от сплоченности жителей города, — отмечают активисты движения.

Предостережения касаются и любителей покататься. Проверку по фактам пьяного вождения сейчас проводят сотрудники ГИБДД. «НП» же продолжает принимать жалобы на пьяных водителей на телефон горячей линии: 275-51-11 и через сообщения в своей официальной группе:

— Информация незамедлительно будет передана ближайшему экипажу, и пьяного водителя задержат. Просим самостоятельно оказывать информационное содействие экипажу (желательно из дома), поскольку мы, как сознательные граждане, решили минимизировать выходы на улицу.

Добавим, что 27 марта движению «Ночной Патруль» в Самаре исполнилось 5 лет. За это время они задержали 1242 пьяных водителя.

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