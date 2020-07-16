Прокуратура просит вернуть уголовное дело крымской чиновницы Моравской на новое рассмотрение

16 Июль 2020 2020-07-16T18:00:53+03:00

Сейчас законность и справедливость вынесенного ей приговора оценивает Самарский областной суд

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В Самарском областном суде начали рассматривать апелляционные жалобы на приговор Светлане Моравской, которая до 2016 года возглавляла Управление капитального строительства региона.

Напомним, по версии следствия, при попустительстве Моравской в Самарской области заключили и оплатили договор по укреплению берега Волги в районе Рождествено. Надзорные ведомства решили, что работы провели плохо, все нужно переделывать, а как вернуть деньги за уже оплаченный контракт не ясно. Ущерб оценили в 273 млн рублей, в феврале суд признал бывшую чиновницу виновной в злоупотреблении полномочиями и приговорил к 4 годам колонии общего режима, плюс на 3 года запретил занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе.

Как сообщил адвокат Моравской Евгений Сапов, сторона защиты в своей апелляционной жалобе просит ее оправдать.

А вот прокуратура, как это не удивительно, считает, что дело нужно вернуть на новое рассмотрение в районный суд в связи с процессуальными нарушениями. Ранее гособвинение просило Светлане Моравской 5 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU