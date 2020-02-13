Крымскую чиновницу отправили в колонию на четыре года за плохое укрепление берега Волги в Самаре

Светлана Моравская в Управлении капитального строительства (УКС) Самарской области проработала всего пару лет, но этого хватило, чтобы признать ее виновной и отправить в колонию на 5 лет.

БЕРЕГ ПОПЛЫЛ

Все дело в том, что укрепление берега Волги в районе села Рождествено надзорные органы посчитали некачественным: только что провели работы, а уже все переделывать надо.

Стали разбираться в чем дело, и выяснили: по бумагам подрядчик должен был уложить камень определенной морозостойкости, чтоб ему и зима и лето были ни по чем. Сверху, на том уровне, где проверяющие могли что-то разглядеть, действительно было то, что нужно. А вот снизу использовали материал подешевле и попроще. А ему самарские зимы оказались не по зубам.

Вернуть деньги, как выяснили следователи, тоже оказалось нельзя - договор страхования гарантийного срока не предусматривал.

Кто виноват? Выяснили, что в момент подписания госконтракта, приемки и оплаты работ Управление капитального строительства возглавляла Светлана Моравская.

ПЕРЕЕХАЛА НА ЮГ

Вот только к тому времени Моравская уже сменила и место работы и прописку, она стала главой службы капитального строительства Крыма. Однако руки правосудия оказались достаточно длинными, и в октябре 2018 года после возбуждения уголовного дела по статье "Злоупотребление полномочиями" женщину задержали в Москве и доставили в Самару, где сразу же отправили в СИЗО.

Выяснилось, что Светлана Моравская страдает тяжелыми хроническими заболеваниями и бывали случаи, когда в самарские суды, которые раз за разом продлевали ей арест, приходилось вызывать "Скорую помощь" - заключенная практически теряла сознание.

Светлане Моравской приходилось вызывать "Скорую помощь" на заседания

Расследование длилось около года, и прошлой осенью экс-глава УКС пошла под суд. Ей вменили статью "Злоупотребление должностными полномочиями" и ущерб в размере 273 млн рублей.

НЕУЖЕЛИ ПОДСТАВА?

Защита подсудимой убеждала суд в том, что за этот контракт Моравская никак не могла отвечать - бумаги все были типовые, подписывал их ее заместитель, а за строительством самого объекта наблюдали специально обученные люди, причем не только с УКС, но и из других надзорных органов. И вообще объект принимали, уже когда она покинула Самарскую область и на ее место пришел Реналь Мязитов - его, кстати, тоже сейчас судят, но за другие "свершения".

- Я в этом деле случайный человек, - рассказала в суде Светлана Моравская. - От меня требовали, чтобы я дала показания против бывшего руководства - экс-губернатора Николая Меркушкина и Алексея Гришина, который при мне руководил министерством строительства.

То ли Моравская ничего не знала, то ли оказалась слишком совестливой, но компромата на других от нее, видимо, получить так и не удалось.

ВИНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПРОСТИТЬ

В конце января гособвинение просило суд назначить Светлане Моравской 5 лет лишения свободы, ее в итоге приговорили к 4 годам колонии общего режима, плюс на три года запретили занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе.

- Приговор мы будем обжаловать, - заверил "Комсомолку" один из адвокатов бывшей главы УКС Евгений Сапов.

Свою вину Светлана Моравская отрицалаФото: Александра БУДАЕВА

Интересно, что решением суда также на год продлен арест на квартиру в Ялте, которая стоит примерно 12 млн рублей. В суде Моравская заявляла, что недвижимость не ее: мол, мама - пенсионерка не бедная и вполне могла себе позволить подобное капиталовложение.

Но самое интересное в этом деле то, что Управление капитального строительства Самарской области, которое недосчиталось 273 млн рублей, так и не подало гражданский иск к своей "обидчице". А укрепление берега Волги до сих пор остается для региона "больным" вопросом: желающие продолжить работы пока в очередь не выстраиваются.

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