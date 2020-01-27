«Дайте ей пять!» - гособвинение просит отправить крымскую чиновницу в колонию

Экс-руководитель Управления капитального строительства (УКС) Самарской области Светлана Моравская в СИЗО находится уже больше года, туда ее посадили по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

ВЕРСИЯ СЛЕДСТВИЯ

Силовики считают, что именно из-за действий бывшей чиновницы бюджет потерял 273 млн рублей и остался с недостроенным объектом - берегоукрепление в районе Рождествено так и не было завершено.

Светлану Моравскую обвиняют в злоупотреблении полномочиями: по версии правоохранительных органов, именно она ответственна за заключение госконтракта и оплату работ по берегоукреплению Волги в районе Рождествено, которые были выполнены из стройматериалов ненадлежащего качества - теперь по идее уже оплаченные работы нужно переделывать. А страховка была заключена таким образом, что денег с подрядчика уже не получить.

Сегодня гособвинение запросило бывшей чиновнице 5 лет лишения свободы.

- У обвинения есть три основных довода, - рассказал корреспондентам "КП-Самара" один из адвокатов Моравской Евгений Сапов. - Во-первых, она якобы дала сотруднику прямое указание подписать акты приемки работ от подрядчика, во-вторых, она приняла и подписала договор страхования строительства на невыгодных для бюджетного учреждения основаниях, и в-третьих, не организовала комиссионную проверку объекта после того, как узнала, что работа могла быть выполнена плохо и с использованием других материалов. Все эти доводы в суде были опровергнуты.

По словам адвокатов, в СИЗО у подсудимой обострились многие серьезные заболевания, своей вины она не признаетФото: Александра БУДАЕВА

ВЕРСИЯ ЗАЩИТЫ

По словам адвоката, в суде выяснилось, что Моравская не давала прямого указания подписывать бумаги без проверки качества, плюс на тот момент в актах уже стояли подписи сотрудников ГУП "Стройконтроль", которые должны были, как и сотрудники УКС, на месте следить за работой подрядчика - своими подписями они подтверждали качество выполненных работ и тот факт, что подрядчик использовал те материалы, которые предусматривал госконтракт.

Подрядчик изначально выбирался через торги, с ним подписывался контракт, к которому обязательно прикладывался договор страхования. По версии стороны защиты, документ это был типовой, его проверял и согласовывал юридический отдел УКС, а подписывала на Моравская, а ее заместитель - Николай Скопцов.

- В тот день Моравская попала в больницу, и ей вкололи препарат, вызвавший сильную аллергическую реакцию и отек Квинке, - говорит Евгений Сапов. - Все это подтверждается ее медицинской картой. Плюс договор страхования на самом деле не был составлен в ущерб УКС: он страховал объект на время строительства на полную сумму контракта и при выявлении нарушений деньги выплатили бы заказчику. За ними просто никто так и не обратился.

Что касается комиссионной проверки, то защита говорит, что и она была: по запросу Александра Хинштейна в конце 2015 года объект вместе проверяли прокуратура, Госфинконтроль, УКС и ГУП "Стройконтроль", они даже обязали генподрядчика провести экспертизу качества камня, который использовался для берегоукоепления. Тот предоставил заключение экспертов весной 2016 года, в документе говорилось, что все в порядке.

Работы после этого продолжились, Светлана Моравская в 2016 уволилась из УКС Самарской области, через год стала работать на аналогичной должности в Крыму. А в Самаре, как говорят адвокаты Моравской, ее дело продолжил... Реналь Мязитов - он тоже сейчас на скамье подсудимых, но это уже совсем другая история.

Сама Моравская, напомним, считает, что в этом деле она "случайный" человек:

- Полиция «копала» под бывшего главу минстроя Алексея Гришина и экс-губернатора Николая Меркушкина, - рассказала она корреспондентам "КП-Самара" на одном из заседаний. - Когда меня взяли, я сначала не поняла, в чем дело. Потом пришел высокопоставленный офицер полиции и объяснил: нужно говорить и еще раз говорить про Гришина, иначе будет худо. Я ничего такого про него не знала, "сотрудничать" не стала. Поэтому теперь-то мне и худо.

Как суд оценит все те доказательства, которые были изучены во время заседаний, пока не ясно. Но приговор по этому делу будет вынесен уже в ближайшее время.

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