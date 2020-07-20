2020-07-20T10:36:51+03:00
Общество

Пожар в центре Самары на 300 кв. м тушили больше 2 часов

Масштабный пожар на Ленинградской напугал жителей центра города, пожарным пришлось потрудиться
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре сгорело заброшенное зданиеВ Самаре сгорело заброшенное здание
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Пожар на Ленинградской в Самаре 19 июля 2020 года тушили более 2 часов. Огонь охватил 300 кв. м заброшенного здания в центре города, в районе улицы Бр. Коростелевых. Вызов поступил в 20.36, пожару в 20.48 объявили повышенный ранг. Локализовать огонь удалось только к 21.15.

- В 22.47 пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара привлекались 43 человека, 20 единиц техники, - отметили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Очевидцы рассказали, что столб дыма был довольно высокий, его было видно издалека. Жители домов по соседству с заброшенным зданием беспокоились, что огонь может перекинуться на них.

В последнее время пожары стали слишком частыми гостями в городе. На прошлой неделе всех самарцев потряс крупный пожар на складе с пластмассы.

17 июля горел дом на Самарской, из которого спасали людей, а в этот же день загорелась квартира на Красноармейской - жители считают, что из-за неосторожного обращения с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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