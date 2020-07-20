Тольяттинскому адвокату, который "заказал" бывшую, грозит пожизненное заключение

20 Июль 2020 2020-07-20T18:48:28+03:00

По версии следствия, Михаил и Марина не могли поделить сына Фото: Соцсети

По версии следствия, Михаил Артюхов был готов заплатить 2 млн рублей за ликвидацию бывшей возлюбленной

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В Тольятти закончено расследование "громкого" уголовного дела о заказном убийстве. В ближайшее время на скамье подсудимых окажется адвокат Михаил Артюхов, его обвиняют в организации заказного убийства своей бывшей сожительницы. Обвинение по этому делу утверждал лично зампрокурора Самарской области Алексей Павлов.

-По версии следствия, в июле 2019 года он обратился к своему знакомому с предложением за 2 млн рублей убить свою бывшую гражданскую супругу, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в областной прокуратуре. - Заказчика задержали при передаче исполнителю первой части вознаграждения в размере одного миллиона рублей.

Напомним, громкое задержание сотрудники ФСБ провели 31 июля прошлого года. Мужчина вины не признает: по его словам, его подставили, и организовали все это "представление" та самая "бывшая" Марина Горшкова (цель заказного убийства) и ее новый возлюбленный Геннадий Калараш, которые задолжали Михаилу Артюхову около 10 млн рублей.

Геннадий Калараш кстати сейчас сам является подсудимым, как и несостоявшийся киллер Максим Панфилов. По версии следствия, после того, как Артюхова арестовали, эта парочка стала шантажировать нынешнюю супругу адвоката - Кристину Арт.юхову, к этому делу они подключили еще одного знакомого - Артура Сагеева. Предположительно, при помощи того же Сагеева они смогли за мзду сделать себе дубликат SIM-карты Артюхова и при помощи переписки в мессенджерах убедить его бизнес-партнеров перевести 235 тысяч рублей на счет подконтрольной им фирмы.

Кристина Артюхова утверждает, что сыну Михаила и Марины отлично жилось в новой семьеФото: Соцсети

Всю троицу в августе того же 2019 года задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области, сейчас из судят в Комсомольском районном суде Тольятти.

Дело Михаила Арюхова передадут в Центральный районный суд, ранее адвокат говорил "Комсомолке", что будет настаивать, чтобы его судьбу решал суд присяжных.

По версии следствия, адвокат Палаты адвокатов Самарской области в июле 2019 года обратился к знакомому с предложением за денежное вознаграждение в размере 2 млн рублей совершить убийство своей бывшей гражданской супруги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/725100" frameborder="0"></iframe> Задержание адвоката, который готовил убийство своей бывшей сожительницы за 2 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU