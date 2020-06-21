"Надеюсь только на присяжных": откровенный рассказ адвоката, которого судят за подготовку убийства "бывшей"

В Самарской области выходит на финишную прямую расследование уголовного дела известного тольяттинского адвоката Михаила Артюхова. Ему вменяют подготовку убийства своей бывшей сожительницы — Марины Горшковой. Несостоявшаяся жертва озвучивала, что на преступление мужчина мог пойти из-за их общего сына Гриши, которого он не хотел отдавать матери. Сам обвиняемый считает, что его просто подставили и дети тут не при чем. «КП-Самара» удалось связаться с Михаилом и он объяснил, кто мог отправить его за решетку и почему в этом деле не все так просто.

О том, кому выгодно было его подставить

В 90-е годы, когда жил в Москве, я возглавлял представительство торговой компании. После наступления эры сетевых супермаркетов, бизнес пришлось перепрофилировать. Накопленные деньги были вложены в строительство офисных и складских комплексов и их обслуживание. К тому времени я уже получил высшее образование и вел дела, как адвокат, занимающийся корпоративным правом и инвестициями.

Часть услуг, связанных с минимизацией расходов, брал на себя мой знакомый Геннадий Калараш. Он регистрировал так называемые однодневки на свое имя и на имя своих знакомых. Позже Калараш втянул в это занятие и Горшкову — мою бывшую гражданскую супругу. Насколько было легальным их занятие, я не берусь судить, но то, что они делали — было похоже на паразитов, которые никогда в своей жизни не занимались реальной работой, а жили лишь на проценты от сделок. Они объединились в этом сомнительном бизнесе, и когда у них что-то пошло не так, я потребовал через суд возместить мне ущерб — к концу ноября 2018 года суммарный долг Горшковой и Калараша превышал 10 миллионов рублей. Эти долги напрямую касались меня, потому что именно я, например, выступал гарантом по сделке, которую провела Горшкова — приобрела на свою фирму «Идея М» элитный джип за 5,1 млн руб., в кредит, а деньги возвращать не стала. Калараш получил 4.6 млн руб. наличными из кассы «Инвест-Проекта» на асфальтные работы, деньги присвоил, при этом я выступал инвестором строительства.

Я подал на Калараша и Горшкову несколько заявлений в полицию, но ни мошенничество Горшковой при продаже джипа, находящегося в залоге, ни перерегистрация фирмы Горшковой «Идея М» с долгами на малообеспеченного гражданина Луконина, ни нанесение Луконину побоев, ни поджог спортивно-развлекательного комплекса «Наше кафе», которым мы владели с женой, не расследовались. Я нанимал ЧОПы для противостояния преступникам, обращался к коллекторам, но ничего не приносило результата.

Марина Горшкова - несостоявшаяся жертва - говорила, что адвокат хотел лишить ее жизни из-за сынаФото: соцсети

В итоге я согласился на предложение некоего Панфилова (тот самый «киллер», после передачи денег которому, Артюхова задержали) — за деньги предоставить мне информацию о должниках, об их имуществе и месте жительстве. Это было необходимо, чтобы провести взыскание долгов по выданным исполнительным листам. Панфилов быстро предоставил все, что мне было необходимо. Мы с ним заключили несколько договоров, которые предусматривали ему уступку прав требований по долгам аффилированных с Каларашем фирм, а так же коллекторский договор, по которому ему полагалась доля от возвращенных долгов. Таким образом, когда возникает вопрос: «зачем Артюхов платил Панфилову деньги?», то ответ очевиден. С Панфиловым был заключен договор, по которому при возврате долга в сумме 10 млн руб. он получал 50 процентов от возвращенной суммы. В качестве аванса предусматривалась оплата 1 млн руб.

Возвращаясь к тому, кто и зачем мог быть заказчиком моего ареста, давайте проанализируем факты. После моего ареста: прекращалось взыскание по долгам Горшковой и Калараша в сумме более 10 млн руб., Горшкова подала иск о взыскании с меня 5 млн руб. в качестве морального вреда по которому наложен арест на все мое имущество, Горшкова подала иск о взыскании алиментов, Горшкова подала иск о разделе принадлежащего мне предприятия «Брент» с уставным капиталом 70 млн руб., Калараш избавлялся от уголовного преследования за кражу денег из предприятия «Инвест-Проект» по ст. 160 УК РФ, Калараш и Панфилов пытались похитить деньги с моего банковского счета через мой телефон, который передали им полицейские при моем задержании. В этом преступлении они признались, однако позже, посоветовавшись с адвокатами — отказались от признания вины, Калараш и Панфилов стали вымогать деньги с моей жены, шантажируя ее фотографиями из семейного архива, которые хранились у меня в телефоне и т.д.

Я считаю, что это только вершина айсберга преступной группы Калараша. Всю жизнь я зарабатывал деньги, создавая новые объекты, находящиеся в пользовании жителей города Тольятти. А теперь силы правопорядка города не способны защитить права человека, по причине коррупции или некомпетентности. Очевидные преступления, по которым я писал заявления, не расследуются, а просто открыто саботируются.

О расследовании уголовного дела

В первые дни ареста я был в замешательстве, предполагал, что целью следователей является разобраться в произошедшем. Позже я понял, насколько их цели противоположны. Истина их не интересует.

Кафе, о строительстве которого Михаил долго мечтал, сожгли незадолго до его арестаФото: ГУ МЧС России по Самарской области

Следователи применяют устаревшие и нечестные методы. Такие как «тайный свидетель» — это всем уже известный фальшивый трюк, применяемый, когда нет доказательств. Когда нет доказательств, то их просто нет.

У меня были простые и понятные намерения — вернуть украденные деньги. Цель следствия — посеять сомнение, вот их оружие. Я пытаюсь донести до людей правду.

О жизни в СИЗО

Находясь 10 месяцев в тюрьме, я побывал в самых разных ситуациях. Иногда страдания казались невыносимыми, но истинное страдание не в тюрьме, а в душе. Нет большего наказания для мужчины — чем жить без его семьи. Страдания — это не спорт, здесь нет турнирной таблицы. Все, что испытывают в тюрьме — проблемы быта, нехватка света и воздуха — это относительные величины. Но тюрьма помогла мне, как ни странно, постичь милосердие, сострадание и любовь. Любовь к моей жене — она похожа на Мадонну. Была счастливая Мадонна, а стала тоскующая. Во мне поселилось жгучее чувство, с этого началась новая жизнь моего сердца. Воспитывая своих детей, я всегда готовил их к соперничеству, хотел видеть в них боевой дух, стремление к независимости. Однако теперь понимаю, что мы должны быть выше этого — главными чертами характера должна быть доброта, мягкость, скромность, умение дарить радость. Жизнь так прекрасна, достаточно принимать ее такой, какая она есть.

О младшем сыне

Гриша — мой любимый малыш. Я не знаю, где мой сын сейчас. Я верю, что бог позаботится о нем. Все, что я хочу больше всего на свете — это обнять его!

Об ожиданиях от судебного процесса

Я не настолько наивен, чтобы не знать, что каждый человек, попавший в тюрьму в нашей стране, будет приговорен к лишению свободы. Поэтому я прошу, что бы меня судили в суде присяжных. Присяжные должны сделать крошечный шаг, который поубавит слез в море человеческой несправедливости. Общество развивается, сейчас невозможно утаить полицейский беспредел, против которого выступают в свободных странах. У нас еще живы стереотипы, когда детей учили по книжкам с добрым милиционером дядей Степой. К сожалению, сейчас в полицию идут работать, в большей степени, ради привилегий. Очень обидно и стыдно за Россию.

Мужчина хочет вернуться к жене и вновь встретиться с сыном, которого забрала матьФото: соцсети

В ближайшее время материалы по уголовному делу Михаила Артюхова поступят в Самарский областной суд. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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