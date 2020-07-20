Двух самарцев будут судить за передачу взятки судье в подарочном пакетике
В Самаре окончена первая часть расследования о подкупе судьи. Напомним, в октябре прошлого года был задержан Михаил Бурцев, на тот момент он занимал пост судьи в Волжском районном суде.
По версии следствия, Бурцев взял взятку - 250 тысяч рублей за то, чтобы помочь выйти по УДО осужденному, который отбывал наказание в ИК-26 строгого режима в Спиридоновке за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Деньги передавались от осужденного Александра Мукоедова через посредника Альфию Гениятовой.
- По версии следствия, осужденный передал посреднику полмиллиона рублей за то, чтобы судья вынес положительное решение по вопросу о его условно-досрочном освобождении, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в областной прокуратуре. - Посредник был задержан при передаче судье первой части незаконного вознаграждения в размере 250 тыся рублей.
Александру Мукоедову и Альфие Гениятовой в зависимости от их роли в этой истории предъявлены обвинения в даче взятки должностному лицу в крупном размере и посредничестве во взяточничестве в крупном размере. Их будут судить в Кировском районном суде.
В отношении бывшего судьи Михаила Бурцева уголовное дело возбуждено по статье "Получение взятки", расследование пока не завершено.
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ИСТОЧНИК KP.RU