2020-07-24T19:31:17+03:00
Спорт

Тольяттинский «Акрон» дебютирует в ФНЛ выездным матчем с «Факелом»

Игра пройдет 1 августа, ближайший домашний матч красно-черные проведут 8 августа против «Шинника»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Где тольяттинцы будут проводить домашние матчи на старте сезона - в Жигулевске или в Самаре, - вопрос открытый. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).Где тольяттинцы будут проводить домашние матчи на старте сезона - в Жигулевске или в Самаре, - вопрос открытый. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).
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Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» дебютирует в ФНЛ 1 августа матчем в Воронеже против местного «Факела». Лига опубликовала календарь на предстоящий сезон. Время начала встречи пока не определили.

Первую домашнюю игру в ФНЛ тольяттинцы проведут 8 августа. В этот день «Акрон» примет ярославский «Шинник». Однако неизвестно, где именно пойдет эта встреча. Домашние матчи тольяттинский клуб будет проводить на стадионе «Кристалл» в Жигулевске, однако там пока идет реконструкция. Ранее сообщалось, что сезон «Акрон» может начать в Самаре на стадионе «Металлург».

Напомним, тольяттинский футбольный клуб завоевал право выступать в Футбольной национальной лиге благодаря первому месту в группе «Урал-Приволжье» ПФЛ. Второй дивизион «Акрон» преодолел за год.

Другой клуб из Самарской области «Крылья Советов» также проведет следующий сезон в ФНЛ. В первом туре зелено-бело-синие примут «Балтику».

ИСТОЧНИК KP.RU

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