2020-07-28T18:09:28+03:00
Общество

Областной суд оставил за решеткой крымскую чиновницу Светлану Моравскую

Прокуратура просила рассмотреть дело заново, а адвокаты - оправдать ее
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Будет ли бывшая чиновница дальше бороться за оправдательный приговор, пока не ясноБудет ли бывшая чиновница дальше бороться за оправдательный приговор, пока не ясноФото: Александра БУДАЕВА
Изменить размер текста:

Самарский областной суд оставил в силе приговор Светлане Моравской, которая ранее занимала пост главы Управления капитального строительства региона Самарской области, а позже устроилась на аналогичную должность в Крыму.

Напомним, в феврале ее признали виновной в злоупотреблении полномочиями, следствие и суд пришли к выводу, что именно по ее вине бюджет потерял 273 млн рублей на контракте по берегоукреплению Волги в районе Рождествено.

Сама Светлана Моравская вины не признавала: по ее словам, контракт подписывала не она, а его выполнение контролировали многочисленные подчиненные и надзорные ведомства.

Суд, однако приговорил ее к 4 годам колонии общего режима. Адвокаты это решение обжаловали и просили Самарский областной суд оправдать ее. Интересно, что прокуратура тоже не согласилась с вынесенным решением и подала апелляционную жалобу с просьбой направить дело в тот же суд, но на новое рассмотрение.

Как сообщил корреспонденту "КП-Самара" председатель коллегии адвокатов "Базис" Евгений Сапов, Самарский областной суд в итоге приговор оставил без изменение. Будут ли защитники Моравской жаловаться в вышестоящие инстанции, пока не ясно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Светлана Моравская: "Я в этом деле случайный человек, от которого был нужен только компромат на экс-губернатора"

Самарский суд вновь продлил арест бывшей чиновнице и имуществу ее семьи (подробности)

Крымскую чиновницу отправили в колонию на четыре года за плохое укрепление берега Волги в Самаре

Ее признали виновной в злоупотреблении полномочиями, из-за которого бюджет потерял 273 млн рублей (подробности)

Прокуратура просит вернуть уголовное дело крымской чиновницы Моравской на новое рассмотрение

Сейчас законность и справедливость вынесенного ей приговора оценивает Самарский областной суд (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставропольском районе горит Узюковское лесничество
Открыта дорога через Кротовку на трассе "Самара Бугуруслан"
Суд отказал в аресте вора в законе, также известного как Сенька Самарский
Предпринимателям Самарской области расскажут, как запустить продающую онлайн-витрину без программиста
Остановку у станции метро "Безымянка" в Самаре перенесли дальше на 200 метров
Областной суд оставил за решеткой крымскую чиновницу Светлану Моравскую
Самара и Тольятти попали в топ-рейтинга Ильфа и Петрова, как самые "охотничьи" города
В Самару возвращается настоящая летняя жара
В самарском метро впервые за 32 года пустили новый поезд
Стало известно, как отремонтируют дворец культуры на площади Кирова
В Самарской области бесследно исчез мужчина в женских сланцах
На ремонт ДК на площади Кирова готовы потратить 408 млн рублей
Стало известно, на что самарцы потратили «детские» выплаты и отложенные на отпуск деньги
Вслед за тренером в «Крылья Советов» перейдет группа футболистов-лидеров «Чертаново»
Синоптики предупредили жителей Самарской области о грозе
В Самаре в партии мороженой рыбы нашли мышьяк
В Самаре прошло открытие шестого фестиваля «Том Сойер Фест»
«Зенит», «Краснодар» и киевское «Динамо» интересуются полузащитником «Крыльев Советов» Зиньковским
В Самарской области за сутки выздоровело рекордное количество пациентов с коронавирусом
Самарский зоопарк просит дачников поделиться овощами и фруктами
Где и как заразились коронавирусом еще 32 жителя Самарской области