Областной суд оставил за решеткой крымскую чиновницу Светлану Моравскую

28 Июль 2020 2020-07-28T18:09:28+03:00

Будет ли бывшая чиновница дальше бороться за оправдательный приговор, пока не ясно Фото: Александра БУДАЕВА

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Самарский областной суд оставил в силе приговор Светлане Моравской, которая ранее занимала пост главы Управления капитального строительства региона Самарской области, а позже устроилась на аналогичную должность в Крыму.

Напомним, в феврале ее признали виновной в злоупотреблении полномочиями, следствие и суд пришли к выводу, что именно по ее вине бюджет потерял 273 млн рублей на контракте по берегоукреплению Волги в районе Рождествено.

Сама Светлана Моравская вины не признавала: по ее словам, контракт подписывала не она, а его выполнение контролировали многочисленные подчиненные и надзорные ведомства.

Суд, однако приговорил ее к 4 годам колонии общего режима. Адвокаты это решение обжаловали и просили Самарский областной суд оправдать ее. Интересно, что прокуратура тоже не согласилась с вынесенным решением и подала апелляционную жалобу с просьбой направить дело в тот же суд, но на новое рассмотрение.

Как сообщил корреспонденту "КП-Самара" председатель коллегии адвокатов "Базис" Евгений Сапов, Самарский областной суд в итоге приговор оставил без изменение. Будут ли защитники Моравской жаловаться в вышестоящие инстанции, пока не ясно.

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ИСТОЧНИК KP.RU