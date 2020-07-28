2020-07-28T21:47:30+03:00
Общество

Дмитрий Азаров проверил, как ликвидируют "бутылочное горлышко" у Кировского моста

Также главе региона показали, как в Самаре проводят комплексный ремонт ул.Победы
Александра БУДАЕВА
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Дмитрий Азаров проверил, как в Самаре ремонтируют дорогиДмитрий Азаров проверил, как в Самаре ремонтируют дорогиФото: предоставлено пресс-службой
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В Самаре теплая и сухая погода позволяет активно копаться в земле не только дачникам, но и дорожникам. В этом году в городе проводят ремонт на нескольких важных участках , что должно облегчить жизнь всем жителям города.

Один из проектов - комплексную реконструкцию ул.Победы - ведут в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Работы стартовали еще в 2019 годы и, по словам главы Самары Елены Лапушкиной, идут с опережением графика: участок от проспекта Кирова до ул.Елизарова уже закончили, сейчас дорожники двигаются в другую сторону - от проспекта Кирова к ул.Гагарина. Они меняют не только дорожное покрытие, но и строят парковки, газоны и тротуары.

Дмитрий Азаров заметил, что при таком масштабном ремонте дорог нужно заранее продумывать вопрос о замене инженерных коммуникаций и прокладке проводов и кабелей под землей - это позволит сделать улицы красивее.

Точные сроки окончания работ на ул.Победы пока не называются, а вот капремонт участка проспекта Кирова от ул.Ветлянской до Кировского моста должны закончить к сентябрю. Подрядчик рассказал, что за этой время его сотрудники вывезут мусор, установят автоматические переездные сигнализациях в местах, где дорогу пересекают железнодорожные пути, поставят новые остановки, оборудуют освещение, пешеходные переходы и тротуары.

Но главная польза от капремонта - это расширение проезжей части до четырех полос движения, власти надеются, что это поможет ликвидировать "бутылочное горлышко", которое много лет создает пробки при въезде на Кировский мост.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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