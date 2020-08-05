2020-08-05T01:02:38+03:00
Общество

В Самару могут вернуть строгий карантин

Чтобы этого не произошло, нужно не допустить активную вторую волну коронавируса
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Врачи изучают новый вирус чтобы помочь людямВрачи изучают новый вирус чтобы помочь людямФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области могут снова ввести строгий карантин. Это произойдет в том случае, если вторая волна коронавируса будет слишком угрожающей. Чтобы так не случилось, каждому нужно носить маски и заниматься дезинфекцией. Такую информацию озвучил глава информационного центра оперативного штаба Николай Ренц.

- От нас зависит будет ли вторая волна.Если мы будем носить маски и обрабатывать руки, то мы сможем избежать второй волны коронавирусной инфекции. Но если мы этого делать не будем и у нас возникнет вторая волна, нам придется вводить карантинные мероприятия, снова ограничивать работу, перепрофилировать больницы и это будет иметь серьезные экономиечские последствия, - отметил он.

Стоит подчеркнуть, что врачи отнюдь не напрасно обращают на это подобное внимание. Новой волны ограничений не хочет никакой бизнес: рестораны, фитнес-центры только начали немног вставать на ноги, кинотеатры мечтают открыться. Но риски есть: если люди начнут болеть, если после открытия школ начнется повальная заболеваемость, властям придется принимать меры. Кстати, самарский инфекционист рассказал, какой может быть вторая волна коронавируса. И отметил, насколько важно сделать прививки вовремя, как только они появятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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