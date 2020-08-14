Банк не будет взыскивать деньги с семьи, удочерившей детей с долгами их матери по ипотеке

Девочки обрели новый дом в прошлом году Фото: предоставлено героем публикации.

В Россельхозбанке высказали свою официальную позицию по ситуации с семьей, которая удочерила двух девочек и оказалась должна всем вокруг почти 2 млн рублей.

Напомним, чуть больше года назад Елена и Александр удочерили двух девочек, а когда малышки вступили в наследство, выяснилось, что их биологическая мама ранее брала в ипотеку квартиру, но кредит не платила. Новые родители говорят: заберите вы эту квартиру в счет долга, платить чужие кредиты у нас возможности нет.

Представители Россельхозбанка согласились объяснить корреспондентам «КП-Самара» свою официальную позицию по этому вопросу.

- Банк считает, что в центре этой ситуации – благополучие детей, и всецело пошел навстречу семье, которая их удочерила, - говорят в кредитном учреждении. - Еще в феврале 2020-го банк предложил решить проблему обязательств семьи с помощью реализации заложенной квартиры. Подчеркиваем, что при этом банк принял решение отказаться от любых претензий, связанных с разницей в стоимости залога и суммой долга.

Однако в связи в пандемией коронавируса цены на недвижимость упали и за миллион рублей «двушку» в Чапаевске продать не удалось. Поэтому банк вынужден был отозвать исполнительный лист у судебных приставов, которые выставляли недвижимость на торги, а потом обратиться в суд, чтобы снизить стоимость квартиры и попытаться продать ее дешевле. Ходатайство суд удовлетворил, и сейчас идет подготовка к новым торгам.

- Банк готов со своей стороны инициировать прекращение исполнительного производства на оставшуюся часть задолженности после реализации залогового имущества, - объясняют представители Россельхозбанка. - Никакие попытки приставов или других лиц по взысканию долгов с этой семьи не имеют отношения к ипотечному долгу перед нашим учреждением. Дополнительно сообщаем, что долг не был передан никакому коллекторскому агентству. Со стороны банка абсолютно никакое давление на семью не оказывается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ваши дети - ваши проблемы? В Самаре суд не помог семье, удочерившей детей с долгами их матери по ипотеке

После того, как семейная пара взяла из детдома двух девочек, выяснилось, что теперь они должны погасить долги их бывшей матери - около 2 млн рублей (подробности)

Пара удочерила двух девочек и унаследовала кредиты их горе-матери на 2 миллиона рублей

Родители не собираются отказываться от девочек, но не понимают, почему приставы не взыскивали долги с еще живой женщины и куда делось страхование жизни (подробности)

Ипотеку закроют, коммуналку пересчитают: в Самаре помогут приемной семье, унаследовавшей 2 миллиона долгов

Банк пошел на мировую с родителями двух малышек, мама которых оставила им в наследство долги, а власти обещали разобраться с недоплатой по коммуналке (подробности)