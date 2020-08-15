Власти прокомментировали подозрения ФАС о нарушении конкуренции при строительстве дороги

Дорогу в Новой Самаре подвергли сомнениям

Представители департамента строительства администрации Самары прокомментировали высказанные управлением ФАС по региону подозрения в заключении антиконкурентного соглашения при строительстве дороги в "Новой Самаре". Ведомство считает, что при проведении электронного аукциона было предоставлено преимущество компании, которая уже занималась до этого проектированием трассы.

Эти подозрения уже прокомментировали в АО "ДОРИС", отметив, что выскажут свои аргументы на заседании комиссии. В администрации тоже рассказали, что думают об этом и подчеркнули, что не разделяют доводов ФАС о нарушении антимонопольного законодательства

- . Вся процедура организации торгов проведена в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ. Проведение торгов на торговой площадке осуществлялось Главным управлением организации торгов Самарской области. В адрес надзорного органа направлены все необходимые пояснения,- уточнил руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.

Напомним, что в Новой Самаре сейчас строят новую школу и дорогу, которая соединит Московское шоссе и Красноглинское.