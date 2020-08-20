В Самаре передали в суд уголовное дело о гибели певицы Юлии Гольдиной

Юлия Гольдина погибла 27 лет, она была певицей, инстаграм-блогером и педагогом Фото: Соцсети

В Самаре в суд передали уголовное дело по факту ЧП, которое произошло на Волге 21 июня прошлого года. Напомним, в тот день в районе причала «Поляна имени Фрунзе» столкнулись «Казанка» и моторная лодка. В «Казанке» в это время находились пять человек, она затонула, люди оказались в воде, они получили различные травмы, одна из девушек - певица Юлия Гольдина - погибла.

По версии следствия, в произошедшем виноват 29-летний водитель «Казанки», ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 268 УК РФ «Нарушение другим участником движения правил безопасности движении или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- У водителя не было навыков управления маломерным судном, не было соответствующих прав, само судно не было оборудовано сигнальными огнями, - сообщила корреспонденту «КП-Самара» помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

ЧП произошло на Волге 21 июня 2019 года. Фото: ПСС Самарской области

Следствие также пришло к выводу, что во время движения водитель «Казанки» не следил за тем, куда едет. Совокупность всех этих факторов и стала причиной трагедии.

Обвинительное заключение по этому делу на днях утвердил заместитель Куйбышевского транспортного прокурора, уголовное дело направили для рассмотрения в Промышленный районный суд Самары.

Водителю «Казанки» грозит суровое наказание: закон предусматривает до 4 лет лишения свободы за преступление, которое ему вменяют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Она не закончила последнюю песню...": друзья погибшей в расцвете лет талантливой певицы рассказали о ее мечтах

25 июня в Самаре простились с известной певицей, блогером Юлией Гольдиной, которая не выжила при столкновении катера и лодки на Волге. Ей было всего 28 лет (подробности)

На Волге в Самаре нашли тело погибшей после столкновения лодки и катера певицы Юлии Гольдиной

Тело обнаружили спасатели в 14:55 23 июня (подробности)

В Самаре завели уголовное дело после столкновения катера и лодки, в котором погибла молодая певица

Сейчас правоохранители разбираются, кто спровоцировал водное происшествие (подробности)