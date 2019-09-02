В Самаре завели уголовное дело после столкновения катера и лодки, в котором погибла молодая певица

СЕГОДНЯ 16:11 2019-09-02T16:11:51+03:00

Лодка, в которой находилась певица и еще четверо человек, после столкновения затонула

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История со столкновением катера Silver и лодки «Казанка» на реке Волге в Самаре, в котором погибла 28-летняя певица Юлия Гольдина, получила продолжение. Правоохранители возбудили по факту случившегося уголовное дело.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия и виновное в столкновении лицо, - сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Напомним, столкновение произошло вечером 21 июня в районе пристани Барбошиной поляны. На борту катера находились два человека. Они не пострадали. А в лодке, которая после удара затонула, были пятеро человек, в том числе и Юлия Гольдина. Певица погибла, а остальные получили различные травмы. В дальнейшем стало известно, что на момент происшествия оба водителя двигались по реке без судовых огней, поэтому могли и не увидеть друг друга.

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ИСТОЧНИК KP.RU