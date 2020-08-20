Официально: аэропорт Курумоч работает в штатном режиме

Никакой взрывчатке внутри аэропорта не нашли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 20 августа, в Самарской области продолжается массовая эвакуация административных зданий из-за анонимных писем о минировании, которые некто разослал на десятки официальных электронных почтовых адресов.

Спецслужбы уже обыскали здания районных судов, потом посетителей и персонал эвакуировали из Шестого кассационного и арбитражного судов, а также из городской администрации.

Тревожное сообщение пришло и на почту самарского аэропорта Курумоч, но никакой взрывчатки там, как, впрочем, и в иных точках, найти не удалось:

- В аэропорту действительно проводились мероприятия в связи с поступившим сообщением об угрозе, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе аэропорта. - В настоящее время мероприятия завершены. Аэропорт Курумоч работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов.

Напомним, аналогичная ситуации в Самарской области была на прошлой неделе: 13 августа из-за анонимок, которые также некто разослал по различным электронным адресам, были эвакуированы суды и Самарская губернская дума. Спецслужбы, в том числе полиция, ситуацию никак не комментируют. Так что, кто занимается «электронным терроризмом» и как долго это продлится, остается только гадать.

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