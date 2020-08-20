Глава Самары разрешила снести гаражи на проспекте Кирова

В последние годы в Самаре активно сносят гаражные массивы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Глава Самары Елена Лапушкина подписала постановление о сносе самовольных построек. Таковыми был признан гаражный массив на проспекте Кирова.

Как следует из документа, опубликованного на сайте горадминистрации, речь идет о постройках, которые расположены вдоль проезжей части на участке от жилого дома на проспекте Кирова, 53 (рядом расположена остановка «Завод «Экран») до самой улицы Береговой (остановка «Ул. Береговая» на пр. Кирова). Чиновники подсчитали, что самовольные постройки занимают участок площадью в 7014,53 кв. м.

Постановление было опубликовано 19 августа на сайте горадминистрации. Если через 2 месяца, начиная с этой даты, владельцев гаражей не удастся найти и убедить забрать все свое имущество, то власти будут решать, как, когда и за чей счет убирать этот гаражный массив.

Что планируется обустроить на этом месте, горадминистрация пока не сообщает.

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