В Самаре снова минируют суды. Когда это прекратится?

Здания суда проверяют спецслужбы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прямо сейчас снова начали масштабную эвакуацию судов. На данный момент известно, что сообщения о том, что здание может быть заминировано, поступило в Красноглинский, Промышленный, Октябрьский Железнодорожный и Ленинский районные суды. Посетителей и персонал просят выйти на улицу. Спецслужбы на место пока не прибыли.

Эвакуацию объявили незадолго до обеденного перерыва, так что есть надежда, что на работу судов очередное ЧП никак не скажется.

- Слушайте, но это уже даже не забавно, работать-то когда? - возмущаются сотрудники районных судов. - Неужели так сложно вычислить этого "шутника" и наказать его, чтоб другим неповадно было?

На площади Революции дорога перекрыта из-за сообщение о минировании здания суда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Напомним, это уже третий раз, когда в Самаре и области объявляют массовую эвакуацию: в первый раз массовая рассылка на электронные адреса судов была 13 августа, второй раз - буквально вчера. "География" псевдоминирований раз от раза расширяется. Вчера, к примеру, проверяли даже аэропорт "Курумоч". Разумеется, никакой взрывчатки не нашли.

Между тем, подобные "шуточки" попадают под уголовную статью - "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". За это преступление закон предусматривает наказание в виде штрафы от 700 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы на срок от 6 до 8 лет.

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