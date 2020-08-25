75% больных коронавирусом в Самарской области выписаны после выздоровления

За сутки в Самарской области врачи признали здоровыми 271 пациента Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с начала пандемии коронавирус смогли победить 6487 пациентов, это 75% от общего числа заболевших.

Напомним, за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 75 человек, таким образом общее число зарегистрированных в регионе пациентов с COVID-19 составил 8056.

С начала пандемии в Самарской области проведено уже более 535 тысяч исследований на коронавирус, 4432 из них - за последние сутки.

Есть и хорошие новости: анализы показали, что более двух сотен человек смогли победить коронавирус. По данным оперштаба, за сутки в Самарской области здоровыми врачи признали 271 пациента. У 242 человек болезнь протекала в легкой форме, поэтому они лечились дома. Еще 29 человек за прошедшие сутки выписали из стационаров Самары, Тольятти, Волжского и Кинельского районов.

Под наблюдением врачей остаются 326 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Похвистнево вышло на третье место в области по числу заболевших коронавирусом за сутки

На первом месте традиционно - Самара, на втором - Тольятти (подробности)

КТ легких в Самаре: где сделать платно и бесплатно, цены, адреса

Рассказываем, где и как сделать КТ легких в Самаре платно и бесплатно, цены, адреса (подробности)

«Хирургам снятся операции, устали от COVIDа»: врач, заслужившая орден от президента, рассказала о своей работе

Татьяна Дергунова уже сама переболела коронавирусом, мечтает об отпуске и считает, что награду заслужил весь коллектив ее больницы (подробности)