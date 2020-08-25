Похвистнево вышло на третье место в области по числу заболевших коронавирусом за сутки

В Похвистневском районе неожиданно выросло число заболевших коронавирусом
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Оперштаб Самарской области рассказал, где и сколько выявлено новых фактов подтвержденного COVID-19. Напомним, с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 8056 человек, 75 случаев было подтверждено за последние сутки.
Больше всего положительных результатов анализы показали в Самаре (36) и Тольятти (12), на третье место неожиданно выходит Похвистнево (5 случаев), плюс еще 4 новых пациента с COVID-19 нашли в Похвистневском районе, итого на город и район приходится 9 подтвержденных фактов.
Еще по 3 случая заражения зафиксировано в Кинель-Черкасском и Безенчукском районах, по 2 - в Кинеле и Новокуйбышевске, а также в Борском и Красноярском районах. И по одному - в Октябрьске, Волжском, Нефтегорском и Хворостянском районах.
Как показывает статистика, большая часть заболевших (50 человек) - это пациенты, которые поступили в больницы с признаками ОРВИ и внебольничной пневмонии, еще 21 случай удалось определить при обследовании круга лиц, контактировавших с уже заболевшими коронавирусом. У четырех человек никаких заболеваний вроде бы не было, но анализы показали, что они больны СОVID-19, хотя сами об этом и не знают.
Напомним, за последние дни статистика по числу заболевших показывает цифры в 2 раза больше, чем на прошлой неделе, но власти объясняют это тем, что в регионе стали просто делать больше тестов на коронавирус.
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