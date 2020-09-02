Жители 7 квартир вернулись домой после взрыва газа в Крутых Ключах

Из-за взрыва газа в Крутых Ключах пострадали фасады трех домов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В прокуратуре Самары рассказали, как идет восстановление домов в микрорайоне Крутые Ключи после взрыва бытового газа ранним утром 21 июня 2020 года. Напомним, из-за того ЧП пострадали две женщины и дома № 43, 44, 45, некоторым жителям пришлось даже временно покинуть свои квартиры.

- На сегодня полностью восстановлены фасады домов, заменены стеклопакеты, оконные конструкции, поврежденные взрывом, усилены капитальные стены, восстановлены перегородки на первом этаже, отремонтированы места общего пользования, - рассказали в городской прокуратуре.

Сейчас рабочие занимаются усилением перекрытий между подвалом и 1 этажом дома № 44. Срок завершения — 10 сентября. Жители семи квартир уже вернулись в свои жилища из мест временного размещения. Еще семь квартир сейчас ремонтируют. Работы должны завершить до 15 сентября.

Отметим, что по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас его расследование продолжается.

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