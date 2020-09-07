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Общество

Журналиста «КП-Самара» наградили за оригинальные тексты

Креативно писать, как оказалось, можно на самые неожиданные темы
Юрий Майсевич
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На конкурсе оценили рассказы Михаила Горюнова про следователей

На конкурсе оценили рассказы Михаила Горюнова про следователей

В Самаре подвели итоги конкурса работ представителей средств массовой информации по формированию объективного мнения о деятельности Следственного комитета Российской Федерации.

В конкурентной борьбе сошлись лучшие труженики пера и блокнота, однако победа досталась только самым достойным. Мы не стесняясь используем столь громкие слова, так как одним из лауреатов конкурса стал наш коллега Михаил Горюнов.

Он не только одержал победу в номинации «Неординарный подход к освещению деятельности следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области в средствах массовой информации», но и получил специальную благодарность.

Почитать статьи, которые так понравились следователям, можно на сайте kp.ru:

«Идейные экстремисты и убийца детей: с какими преступлениями разбираются в 1-м отделе по расследованию особо важных дел»

«Убийство на спор и бегающие глаза «лесного маньяка»: откровенный рассказ следователя со стажем в четверть века о своих буднях»

«Чтобы криминалистам получить доступ к переписке убийцы на телефоне, достаточно USB и специального чемоданчика».