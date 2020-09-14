Мужчина, убивший младенца утюгом, обжаловал свой приговор

Владимир Чичаев уверял, что он - не изверг, и дочку свою искренне любил Фото: Александра БУДАЕВА

Адвокат Владимира Чичаева подал апелляционную жалобу на приговор Самарского областного суда. Напомним, за убийство младенца мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

В основу уголовного дела легли события, которые произошли в феврале этого года в городе Октябрьске. По версии следствия, Владимир Чичаев никак не мог успокоить плачущую дочку, пока его сожительница на кухне готовила кашку для младенца. Тогда мужчина ударил малышку два раза утюгом по голове - от чего на черепе остались соответствующие следы. Через 10 минут девочка умерла, а родители спрятали ее тело в пакет и вынесли его на близлежащую стихийную помойку, после чего ушли "в загул" на несколько дней.

На стадии следствия Владимир Чичаев вину признавал и даже показывал следователям, как и при каких обстоятельствах травмировал дочку. Но на суде заявил, что не причинил бы ей вреда намеренно - мол, утюгом ее не бил, это следователь придумал и заставил так сказать. А травмы на голове ребенка он объяснил тем, что уронил ее.

Суд критически отнесся к таким показаниям и приговорил Владимира Чичаева к 17 годам колонии строгого режима. Его супругу, Наталью Канабееву, которая помогла скрыть следы преступления, приговорили к полутора годам условно.

Согласно информации, опубликованной на сайте Самарского областного суда, приговор на данный момент обжаловал только защитник Чичаева.

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