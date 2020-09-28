Еще 45 жителей Самарской области смогли победить коронавирус

В Самарской области за сутки заболели 110 человек, вылечились - 45 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области отрицательные анализы на коронавирус получили за сутки 45 человек, которые ранее болели ковидом. Это значит, что врачи смогли признать их здоровыми и выписать.

- Восемь человек в Самаре, Сызрани, Волжском и Кинельском районах выписаны из стационаров, где они постоянно были под наблюдением врачей, - говорят в оперативном штабе. - Еще 37 человек завершили амбулаторное лечение.

Всего в регионе победить коронавирусную инфекцию смогли 8931 человек, это почти 80% от общего числа заболевших.

В сутки в Самарской области провели 4189 анализов на коронавирус, которые подтвердили ковид у 110 человек. Сколько из них "тяжелых" больных, а сколько человек переносят вирус легко, пока не сообщается.

Напомним, в Самарской области усилен контроль за соблюдением масочного режима. Надевать маски обязательно в общественном транспорте, магазинах, торговых центрах и других местах массового скопления народа. За несоблюдение масочного режима нарушителей обещают штрафовать.

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