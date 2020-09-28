Еще 45 жителей Самарской области смогли победить коронавирус

В Самарской области за сутки заболели 110 человек, вылечились - 45
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области отрицательные анализы на коронавирус получили за сутки 45 человек, которые ранее болели ковидом. Это значит, что врачи смогли признать их здоровыми и выписать.
- Восемь человек в Самаре, Сызрани, Волжском и Кинельском районах выписаны из стационаров, где они постоянно были под наблюдением врачей, - говорят в оперативном штабе. - Еще 37 человек завершили амбулаторное лечение.
Всего в регионе победить коронавирусную инфекцию смогли 8931 человек, это почти 80% от общего числа заболевших.
В сутки в Самарской области провели 4189 анализов на коронавирус, которые подтвердили ковид у 110 человек. Сколько из них "тяжелых" больных, а сколько человек переносят вирус легко, пока не сообщается.
Напомним, в Самарской области усилен контроль за соблюдением масочного режима. Надевать маски обязательно в общественном транспорте, магазинах, торговых центрах и других местах массового скопления народа. За несоблюдение масочного режима нарушителей обещают штрафовать.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Самаре пассажиров без масок будут штрафовать на 30 тысяч рублей и выше
В связи с распространением коронавируса в городе ужесточают контроль за соблюдением мер безопасности (подробности)
Стало известно, почему в Самаре из автобуса вытолкнули женщину без маски
Конфликт произошел в автобусе 50 маршрута (подробности)
Вторая волна коронавируса в Самаре - 2020: будет ли осенью, по мнению экспертов
Вместе с инфекционистом разбираемся, грозит ли вторая волна коронавируса в Самаре осенью в 2020 году жителям города и области (подробности)