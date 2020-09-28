Самарский дом престарелых перевели в режим обсерватора из-за вспышки коронавируса

Ковид нашли только у пациентов, у персонала тесты отрицательные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский областной геронтологический центр (дом-интернат для престарелых и инвалидов) до 2 октября будет работать в режиме обсерватора из-за вспышки коронавируса среди пациентов, об этом сообщает «СО» ОНЛАЙН.

По данным издания, в доме престарелых всего живут 234 подопечных, у 72 из них подтвердился COVID-19. У 58 болезнь протекает в легкой форме, но их все равно перевезли в больницу, еще 14 человек получили положительные анализы, но при этом каких-либо признаков болезни у них нет вообще.

Интересно, что никто из персонала учреждения ковидом не заболел - у всех 63 человек результаты тестов на коронавирус отрицательные.

Тем не менее для того, чтобы никто больше не заболел, Самарский областной геронтологический центр переведен в режим работы обсерватора. Это значит, что его разделили на две зоны: «чистую» и «грязную», все вещи и люди, которые перемещаются между ними, проходят дезинфекцию, особое внимание при этом уделяют вещам и постельным принадлежностям. Посетителей в это время на территорию учреждения не пускают.

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