Стало известно, когда огласят приговор экс-главе самарского фонда капремонта

Михаил Архипов возглавил Фонд капремонта Самарской области в 2017 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинском районном суде готовятся огласить приговор по громкому уголовному делу бывшего главы регионального фонда капремонта Михаила Архипова.

Напомним, его обвиняли в коммерческом подкупе. По версии следствия, Архипов требовал с подрядчиков процент от каждого договора с фондом капремонта. Поскольку деньги, по данным силовиков, передавались через брата Михаила Архипова - Алексея, он тоже оказался на скамье подсудимых. Ему вменяют посредничество в коммерческом подкупе.

Следователи насчитали в общей сложности 22 эпизода преступной деятельности. По итогам 10-месячного рассмотрения дела в суде гособвинение посчитало вину обоих братьев доказанной.

Михаилу Архипову представители прокуратуры запросили 15 лет лишения свободы со штрафом 200 млн рублей, его брату Алексею - 10 лет колонии и штраф 150 млн рублей.

30 сентября суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. По предварительным данным, огласить его собираются 19 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Дети растут без отца": экс-глава самарского фонда капремонта и его брат встретят новый год в СИЗО

В Самаре начали рассматривать уголовное дело о коммерческом подкупе на 36 млн рублей (подробности)

Экс-главу самарского фонда капремонта могут отправить в колонию на 15 лет

Гособвинение также просит взыскать с него штраф в размере 200 млн рублей (подробности)

Передал Архиповым больше миллиона рублей и прятался в бане: депутата Промышленного района задержали за коммерческий подкуп

В ближайшее время следователи планируют добиться ареста Минахмета Халиуллова, сам он отрицает обвинения (подробности)