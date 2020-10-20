Бывшего главу фонда капремонта приговорили к 10 годам колонии строгого режима

Михаила Архипова признали виновным в коммерческом подкупе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня в Самаре вынесли приговор бывшему главе Фонда капремонта Самарской области Михаилу Архипову. Напомним, 31 июля 2018 года его задержали сотрудники ФСБ по подозрению в получении коммерческого подкупа. Вместе с ним фигурантом уголовного дела стал брат Михаила Архипова - Алексей Архипов.

На двоих по итогам расследования им вменили 22 преступления: коммерческий подкуп (Михаилу Архипову) и посредничество в коммерческом подкупе (Алексею Архипову), ущерб от их действий оценили в 36 млн рублей. По версии следствия, Михаил Архипов требовал «откаты» от подрядчиков, которые желали заниматься капремонтом многоквартирных домов в Самарской области.

Решением суда оба брата признаны виновными во всех преступлениях, которые им вменялись. Как рассказали корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе Ленинского районного суда, Михаила Архипова приговорили к 10 годам колонии строгого режима со штрафом в 25 млн рублей и запретом на 3 года работать на должностях, аналогичных тем, что он занимал ранее. Его брата приговорили к 6 с половиной годам колонии общего режима со штрафом 25 млн рублей.

Будут ли Архиповы обжаловать приговор, пока не ясно. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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