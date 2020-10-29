В самарском оперштабе рассказали о новых смертельных случаях от коронавируса

Всего в регионе с начала пандемии умерло 267 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки умерли 8 человек, заразившихся коронавирусом. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба.

Умерла 88-летняя женщина с онкологией, которая также страдала от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, скончались четыре женщины в возрасте 44, 65, 74 и 76 лет и трое мужчин в возрасте 65, 71 и 87 лет, у которых были заболевания сердечно-сосудистой системы.

Всего в регионе с начала пандемии умерли 267 человек. В наибольшей степени рискуют граждане старшего возраста, поэтому было принято решение в обязательном порядке перевести их на удаленный режим работы.

За сутки в Самарской области зарегистрировано 167 новых заразившихся, всего с начала пандемии в регионе 15 625 заболевших.