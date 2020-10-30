Благоустройство сквера Аксаковых в Самаре завершится в ноябре

Продолжается устройство тротуаров, лестниц и фонтана. Фото - администрация Самары

Благоустройство сквера Аксаковых в Самаре планируется завершить в ноябре текущего года. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Сквер располагается на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской. Там планируют восстановить фонтан, сделать вход со стороны Красноармейской с лестницей-амфитеатром, которая одновременно станет смотровой площадкой. В сквере появится скульптура семьи Аксаковых.

По данным администрации, сейчас работы выполнены на 80%. Продолжается устройство тротуаров, лестниц и фонтана. Рабочие трудятся без выходных.

Ранее во время работ на месте нашли фрагмент усадьбы XIX века, остов печи, сложенный из старинных кирпичей и эфес офицерской шашки.