В Самарскую область доставили лекарства для тяжелых больных с коронавирусом

Лекарства начали распределять в стационары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область доставили новую партию лекарств для пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжелом состоянии. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба.

Медикаменты предназначены для пациентов, которые сейчас лечатся в инфекционных госпиталях. Лекарства начали распределять в стационары. Средства на их приобретение были выделены из бюджета области.

В Самарской области выявлено 15 625 заразившихся коронавирусом. Из них выздоровели порядка 83%, умерло 267 человек, в том числе восемь – по данным на 29 октября.

Из-за большого количества заразившихся в регионе ввели новых ограничения, в частности, запретили работать по ночам барам и ресторанам, расширили действия масочного режима и перевели на удаленный режим работы граждан старшего возраста.