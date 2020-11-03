Самарских школьников на длинных каникулах собираются развлекать онлайн-лекциями

На каникулах детям предлагают смотреть онлайн-лекции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для самарских школьников, которым продлили осенние каникулы на неделю, подготовили онлайн-лекции. Об этом сообщили в городской администрации.

Ранее в Самаре продлили осенние каникулы в целях профилактики распространения коронавируса. При этом школьникам запретили посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Как отметила глава Самары Елена Лапушкина, в торговых центрах проводят проверки, чтобы не допустить нахождения там детей и подростков. "Прекрасно понимаем, что сейчас каникулы, но лучше это время провести на свежем воздухе или скрасить досуг интересными онлайн-мероприятиями, которые для этого специально подготовлены департаментами образования и культуры", - цитируют в сообщении главу города.

Так, 3-4 ноября пройдет "Ночь искусств", а также состоится онлайн-трансляция лекции об историческом значении Парада Памяти 7 ноября, который в этом году тоже пройдет в онлайн-формате.