Экс-прокурор, прятавший взятку в кулере, пытается обжаловать свой приговор

Экс-прокурор отрицал вину во время судебных заседаний
Фото: Александра БУДАЕВА
Самарский областной суд рассматривает апелляционную жалобу по делу о коррупции. Главным фигурантом этого уголовного дела является бывший заместитель прокурора Промышленного района Самары Олег Анищенко.
Напомним, в декабре 2018 года в кабинет Анищенко заявились сотрудники УФСБ России по Самарской области. В холодильнике кулера они обнаружили 200 тысяч рублей. По версии следствия, эти деньги через посредника прокурору передал подозреваемый в организации подпольного игорного бизнеса. Посредником в передаче денег выступал знакомый Анищенко - Владимир Коршиков.
Конечно, бывший прокурор вину отрицал, но 8 июня решением Про Промышленного районного суда его все равно признали виновным в получении взятки и приговорили к 7 годам колонии строгого режима. Владимира Коршикова за посредничество в передаче денег отправили в колонию общего режима на 5 лет.
Сейчас апелляционные жалобы на этот приговор рассматривает Самарский областной суд. По итогам 4 заседаний коллегия судей не смогла прийти к единому мнению. Следующее заседание назначено на 18 ноября, будет ли в этот день вынесено какое-то решение, пока не ясно.
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